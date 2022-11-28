تركيا: عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر قريباً

أنقرة (وكالات)

فتحت مصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في قطر الباب أمام عودة السفراء بين البلدين، وموجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي المخابرات بعد توتر شاب علاقات البلدين لسنوات.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أمس، أن بلاده قد تعين سفيراً في مصر خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية.

وذكر أوغلو أن «تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة».

وقال أوغلو للصحافيين في أنقرة «إن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً».

والتقى السيسي وأردوغان في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضي، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم 2022. وبعد يوم على اللقاء، قال أردوغان إنَّ لقاءه مع السيسي «خطوة أولى» تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين، فيما وصفت الرئاسة المصرية الخطوة بأنها «بداية لتطوير العلاقات».

قال أردوغان خلال برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية السبت، إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وأضاف: «لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض، بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات»، كما أشار أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.

وتابع الرئيس التركي في تصريحات أُذيعت أمس الأول، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك، مشدّداً على أهمية الروابط بين تركيا والشعب المصري في المتوسط.

وقال مصدر في المخابرات المصرية إن الوفدين في القاهرة ناقشا كيفية تقريب وجهات النظر بشأن الملفات الأمنية المشتركة، مضيفاً أن تلك الملفات شملت وسائل إعلام مقرها تركيا مرتبطة بجماعة «الإخوان» الإرهابية، تعارض الحكومة المصرية.

وأوضح مسؤول تركي كبير، أن مناقشات «مهمة» بدأت بينهما، وأن من المقرر أن تبدأ تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية والتجارية بما في ذلك مشاريع الطاقة.

وقال المسؤول التركي إن الدولتين «قد تدخلان في تعاون جدي بشأن قضايا إقليمية خاصة في أفريقيا»، مضيفاً أن الوفود ستبدأ في مناقشة قضايا تجارية وعسكرية وسياسية «خلال فترة قصيرة» مشيراً إلى ملفات منها اتفاق تركيا لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا ومشروعات الطاقة واستكشاف الموارد الهيدروكربونية وخطوط الأنابيب في البحر المتوسط.

وتابع قائلاً: إن تعيين السفيرين والتواصل لترتيب لقاء آخر بين أردوغان والسيسي سيتم في «المستقبل القريب».

وبدأت الدولتان مشاورات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية العام الماضي وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر وعدد من البلدان.

استعدادات تركية لعملية برية شمال سوريا

قال مسؤولون أتراك إن الجيش لا يحتاج إلا لأيام قليلة ليكون جاهزاً لعملية توغل بري في شمال سوريا، يأتي ذلك في الوقت الذي تقصف فيه القوات التركية فصائل مسلحة كردية عبر الحدود.

وتقصف مدافع هاوتزر يتم إطلاقها يوميا من تركيا أهدافاً لوحدات «حماية الشعب الكردية» التي تعتبرها تركية منظمة إرهابية منذ أسبوع، بينما تنفذ طائرات حربية غارات جوية.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تخليص سوريا من «دوامة الصراع». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن أردوغان القول خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع الـ 38 للجنة الوزارية الاقتصادية التجارية بمنظمة التعاون الإسلامي الـ «كومسيك» المنعقدة بإسطنبول: «يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا لتخلص البلد من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب». وشدد «على ضرورة إنهاء دعم تنظيم «حزب العمال الكردستاني وامتداداته التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم داعش». وشدد على أن بلاده عازمة على استئصال التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لوحدة أراضي سوريا والعراق وتركيا. كما أكد أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في سوريا أصبح أكثر مأساوية مع تفشي وباء كورونا. وكان الرئيس التركي قد صرح، الأحد، بإن العلاقات التي تجمع بين تركيا وسوريا قد تعود إلى نصابها، مشيرًا إلى أنه لا توجد خصومة دائمة في السياسة.