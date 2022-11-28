«تريندز»: مخيمات «داعش» تهديد أمني يواجه المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن دراساته حول الأمن الدولي والإرهاب، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان «تزايد التهديدات الأمنية لمخيمات الإرهاب: مخيم الهول نموذجاً» تناولت بالعرض والتحليل الأوضاع داخل المخيم، وأهم آليات تنظيم «داعش» الإرهابي للسيطرة عليه، وأبرز التهديدات الأمنية المحتملة لتلك السيطرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبينت الدراسة التي أعدها علي بكر، باحث رئيس بوحدة الإسلام السياسي في «تريندز» أن مخيمات التطرف التي تُؤوي مقاتلي تنظيم «داعش» وعوائلهم تشكل واحداً من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، وتقوّض جهود مكافحة الإرهاب بها، بالنظر إلى أنها تمثل بيئة خصبة لنمو التنظيم وانتشار أفكاره.

وذكرت أن مخيم الهول يعد النموذج الأبرز والأخطر لمخيمات التطرف والإرهاب، بالنظر لتزايد نفوذ تنظيم داعش داخله ونجاحه في بسط سيطرته بشكل كبير عليه، حتى بات يوصف بأنه معقل «داعش» الجديد في المنطقة، مبينة أن المخيم يضم نحو 56 ألف شخص من 51 جنسية حول العالم.