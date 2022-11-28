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أستراليا تخفض مستوى التهديد الإرهابي إلى «محتمل»

أستراليا تخفض مستوى التهديد الإرهابي إلى «محتمل»
29 نوفمبر 2022 01:53

سيدني (وكالات) 

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قلصت أستراليا مستوى التهديد بتعرضها لهجوم إرهابي أمس، من «مرجح» إلى «محتمل» لأول مرة منذ 8 سنوات، مشيرة إلى تراجع مخاطر شن متطرفين هجمات.
وكانت أستراليا قد رفعت هذا المستوى في عام 2014 جراء مخاوف من عدد الأستراليين الذين يُعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات إرهابية، واحتمال شن متطرفين هجمات إرهابية في العراق أو سوريا.
ولكن وكالة المخابرات الأمنية الأسترالية قالت إن العوامل التي أدت إلى هذا المستوى من التهديد لم تعد موجودة أو موجودة بدرجة أقل.
وقال مايك بورجيس المدير العام للأمن في أستراليا للصحفيين: «على الرغم من أن أستراليا ما زالت هدفاً محتملاً للإرهاب فقد قل عدد المتطرفين الذين لديهم نية شن هجوم في البر». ولكن بورجيس قال إن هذا التغيير لا يعني أن جميع التهديدات الإرهابية قد تم إنهاؤها.
وأضاف «لا يزال من المحتمل أن يلقى شخص ما حتفه بيد إرهابي في أستراليا خلال الـ 12 شهراً القادمة رغم أننا بالطبع سنعمل على مدار الساعة لمنع ذلك». وقررت حكومة حزب العمال في الشهر الماضي إعادة 4 نساء أستراليات وأطفالهن الـ 13 من مخيم للاجئين السوريين في استئناف لبرنامج مثير للجدل انتقدته المعارضة الليبرالية بأستراليا.

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