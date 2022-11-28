لأول مرة.. اليابان تجري تدريباً بصواريخ «باتريوت»

طوكيو (وكالات)

أجرت قوات الدفاع الذاتي الجوية في اليابان، تدريباً على نشر صواريخ باتريوت باك3- الاعتراضية بالقرب من محطة للطاقة النووية في مقاطعة فوكوي.

ووفقاً لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «إن إتش كيه» نفذت قوات الدفاع الذاتي التدريب، أمس، على طول الساحل في بلدة أوهي، حيث توجد محطة الطاقة النووية «أوهي»، التابعة لشركة كانساي الكتريك باور.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ تدريب، يشمل نظام باتريوت باك3- في بلدية بها محطة للطاقة النووية.

ويهدف نظام باتريوت باك3- إلى اعتراض الصواريخ الباليستية إذا فشلت مدمرات «أجيس» في إسقاطها. ويتم نشر باتريوت في أنحاء البلاد ونقلها إلى منشآت مهمة بحسب الضرورة. وشدد مسؤول كبير بقوات الدفاع الذاتي الجوية على الحاجة إلى المرونة الكافية لنشر نظام باك3- في أي مكان وفقاً للظروف.

وقال: إن أحدث تدريب أثبت القدرة على نشر النظام بشكل مناسب في موقع جديد.