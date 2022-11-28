إعلان «الطوارئ» في «إيسكيا» الإيطالية

كازاميتشولا تيرمي (وكالات)

أعلنت الحكومة الإيطاليّة أمس الأول حال الطوارئ في جزيرة إيسكيا المقابلة لنابولي (جنوب)، حيث تسبّب هطول أمطار غزيرة السبت، بانزلاقٍ للتربة أدّى إلى مقتل 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين استناداً إلى أحدث حصيلة.

وقال محافظ نابولي كلاوديو بالومبا: «حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كازاميتشولا ارتفعت إلى 7 قتلى، بينما المفقودون عددهم 5».

وغالباً ما تُعلن حال الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانيّة أو بسبب أحوال جوّية قاسية، لأنّها تُتيح تعبئة سريعة للأموال والموارد، ومنها المخصّصة للحماية المدنيّة.

كانت بلدة كازاميتشولا تيرمي، قد شهدت زلزالاً أدّى إلى مقتل شخصين في 2017.

في المكان، يُواصل أكثر من 200 عنصر في الدفاع المدني وقوّات الأمن البحث عن مفقودين، بينما ينشغل مئات المتطوّعين في تنظيف شوارع البلدة.

وتظهر بقايا سيّارات وحافلات سحقها عنف الانهيار الطيني والصخور في كلّ مكان، بينما يسعى بعض العمّال إلى فتح الطريق للوصول إلى المنازل والسيارات والمتاجر.