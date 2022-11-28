الجامعة العربية تدعم الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا
الجامعة العربية تدعم الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا
29 نوفمبر 2022 00:40
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجددا دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
وشدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.