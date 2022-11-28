الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجامعة العربية تدعم الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا

الجامعة العربية تدعم الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا
29 نوفمبر 2022 00:40

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجددا دعم الجامعة العربية لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية في ليبيا، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وشدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

أخبار ذات صلة
مصر تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى محدد
مصادر دبلوماسية لـ«الاتحاد»: توجه أممي لتفعيل ملتقى الحوار السياسي الليبي قريباً
المصدر: وام
ليبيا
الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©