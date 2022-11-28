لأول مرة منذ 40 عاماً.. أكبر بركان في العالم يثور

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن بركان «ماونا لوا»، أكبر بركان في العالم ثار صباح الاثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، لأول مرة منذ نحو 4 عقود. وقالت «الهيئة»، بدأ الثوران في قمة «كالديرا» داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية، حيث تم رفع مستوى التحذير من البركان الذي ثار لأول مرة منذ عام 1984. وأكد المسؤولون المحليون أنه في هذا الوقت يتم احتواء تدفقات الحمم البركانية داخل منطقة القمة دون أن تهدد المناطق المحيطة بالسفح، لكن الرياح قد تحمل غازات بركانية ورمادا، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز». وحث المسؤولون الأشخاص الذين يعانون حساسية الجهاز التنفسي على اتخاذ احتياطات إضافية لتقليل التعرض للغازات، إضافة إلى أن سقوط الرماد البركاني يمكن أن يتسبب في تعطيل المحركات أو الأجهزة الإلكترونية. وحذرت هيئة المسح الجيولوجي من أنه استنادا إلى الأحداث الماضية، يمكن أن تكون المراحل المبكرة من ثوران «ماونا لوا» ديناميكية للغاية ويمكن أن يتغير موقع وتطور تدفقات الحمم البركانية بسرعة. وأشارت «الهيئة» إلى أنه إذا استمر ثوران البركان وانتقلت الفتحات البركانية خارج جدرانها، فقد تتحرك تدفقات الحمم البركانية بسرعة إلى أسفل.