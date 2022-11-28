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روسيا تؤجل محادثات نووية مع أميركا في القاهرة

من القاهرة
28 نوفمبر 2022 21:02

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن روسيا أرجأت محادثات بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في القاهرة، ولم يذكر أي من الجانبين سببا للتأجيل. وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان "أبلغ الجانب الروسي الولايات المتحدة بأن روسيا أرجأت الاجتماع من جانب واحد وبأنها ستقترح مواعيد جديدة". وأضاف المتحدث إنه ليس بوسعه تقديم مزيد من المعلومات، لكنه قال إن واشنطن "مستعدة لتحديد موعد آخر في أقرب وقت ممكن لأن استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على المعاهدة كأداة للاستقرار". ورداً على سؤال، أكدت وزارة الخارجية الروسية تأجيل المحادثات. تحدد معاهدة نيو ستارت، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها وكيفية نشر الصواريخ التي تُطلق من الأرض وتلك التي تُطلق من الغواصات، فضلا عن القاذفات المستخدمة للإطلاق. وقلل نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف من التوقعات بحدوث انفراجة على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

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المصدر: وكالات
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