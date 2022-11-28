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البرهان يجمد نشاط النقابات المهنية في السودان

عبدالفتاح البرهان
28 نوفمبر 2022 20:55

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين "قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل"، وفق بيان أصدره المجلس.

وأمر في قرار تال بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة.

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المصدر: وكالات
عبدالفتاح البرهان
الجيش السوداني
البرهان
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