السعودية تعلن عن خطة لبناء مطار جديد في الرياض

أعلنت السعودية الاثنين عن خطة لبناء مطار جديد في الرياض، بهدف تحفيز النمو السريع في العاصمة مع تعزيز الأهداف الطموحة للمملكة في قطاع الطيران.
والمطار الذي من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، و185 مليون مسافر بحلول عام 2050، سيحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسبما الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الحكومية أنّ المطار "سيسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض التي تستهدف الوصول إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030".
ويبلغ عدد سكان المدينة حالياً أقل من ثمانية ملايين شخص.
وتشمل أهداف قطاع الطيران في المملكة، وهي جزء من إصلاحات "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زيادة حركة المرور السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.
كما تود السعودية جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى هذا القطاع بحلول عام 2030، وإنشاء ناقل وطني جديد، ونقل ما يصل إلى خمسة ملايين طن من البضائع كل عام.
وقالت الوكالة إنّ المطار الجديد سيتعامل مع ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050، لتكون الرياض "بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".