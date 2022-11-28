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الصحة العالمية: «إم بوكس» بدلاً من «جدري القرود»

الصحة العالمية: «إم بوكس» بدلاً من «جدري القرود»
28 نوفمبر 2022 19:51

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها قررت استخدام اسم "أم بوكس" للإشارة إلى فيروس عُرف سابقا باسم جدري القرود.

وسيتم استخدام الاسمين في آن واحد لمدة عام آخر قبل استخدام "أم بوكس" فقط حصريا. تم اختيار الاسم الجديد بسبب سهولة نطقه، وإمكانية استخدامه بعدة لغات.

كما سيتم إعطاء الفيروس نفسه اسما جديدا. هذه مسؤولية مجلس خبراء مستقل، لكنه لم يتخذ قرارا بعد. أُطلق على هذا المرض اسم جدري القرود، لأنه تم اكتشافه لأول مرة في القردة عام 1958 ومع ذلك، لا علاقة للقرود بتفشي المرض هذا العام. خلافا لذلك، يصاب البشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع بشر آخرين.

مع ذلك، تعرضت القرود للهجوم هذا العام في البرازيل، على سبيل المثال، لأن البشر حملوها مسؤولية تفشي المرض.

وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن تتجنب أسماء الأمراض الإشارة إلى بلدان أو مناطق أو حيوانات معينة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاسم سهل النطق.

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