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عربي ودولي
الأمن الصومالي يحاصر فندقاً هاجمه متشددون
أرشيفية
28 نوفمبر 2022 19:59
واصلت قوات الأمن الصومالية الاثنين محاصرة إرهابيين من حركة الشباب هاجموا الأحد فندق فيلا روز الشهير في العاصمة مقديشو فيما أشارت حصيلة أولية إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل.
لا تزال طلقات نار متقطعة وانفجارات تسمع الاثنين في محيط الفندق الذي يرتاده مسؤولون كبار وبرلمانيون ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وأوضح المسؤول الأمني محمد ضاهر «المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار... حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص» من دون تحديد هوياتهم.
وأضاف «أصيب الكثير من الأشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون».
وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى الشارع، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم الشرطة الوطنيّة صادق دوديش في بيان «هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية فندقا تجاريا في منطقة بوندير مساء (الأحد) وتحاول قوّات الأمن القضاء عليها».
وأُنقذ كثير من المدنيّين والمسؤولين السياسيّين وأجلوا مساء الأحد.
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المصدر: وكالات
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