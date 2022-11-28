الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمن الصومالي يحاصر فندقاً هاجمه متشددون

أرشيفية
28 نوفمبر 2022 19:59

واصلت قوات الأمن الصومالية الاثنين محاصرة إرهابيين من حركة الشباب هاجموا الأحد فندق فيلا روز الشهير في العاصمة مقديشو فيما أشارت حصيلة أولية إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل.

لا تزال طلقات نار متقطعة وانفجارات تسمع الاثنين في محيط الفندق الذي يرتاده مسؤولون كبار وبرلمانيون ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وأوضح المسؤول الأمني محمد ضاهر «المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار... حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص» من دون تحديد هوياتهم.

وأضاف «أصيب الكثير من الأشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون».

وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى الشارع، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنيّة صادق دوديش في بيان «هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية فندقا تجاريا في منطقة بوندير مساء (الأحد) وتحاول قوّات الأمن القضاء عليها».

وأُنقذ كثير من المدنيّين والمسؤولين السياسيّين وأجلوا مساء الأحد.

 

أخبار ذات صلة
تنديد عربي وأفريقي بالهجوم الإرهابي في مقديشو
انتهاء عملية محاصرة فندق بالصومال وارتفاع حصيلة القتلى
المصدر: وكالات
الجيش الصومالي
الصومال
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©