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حديث عن عودة السفراء بين تركيا ومصر

من لقاء الدوحة
28 نوفمبر 2022 17:39

 ذكرت مصادر لـ«رويترز»، الاثنين، أن المخابرات التركية والمصرية عقدتا محادثات بعد اللقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إنه من الممكن أن تعيد تركيا ومصر تبادل السفراء خلال الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، تحدث أردوغان عن أن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن «المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك».

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان السيسي في قطر، الشهر الحالي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

 

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المصدر: وكالات
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