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أوكرانيا: 77 سفينة تنتظر في «ممر الحبوب»

أوكرانيا: 77 سفينة تنتظر في «ممر الحبوب»
28 نوفمبر 2022 16:38

 قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكنسدر كوبراكوف إن 77 سفينة محملة بالحبوب تنتظر في طوابير التفتيش في تركيا حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفوم"، اليوم الاثنين، أن كوبراكوف كتب في منشور على موقع "فيسبوك": "تم تمديد مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما، لكن روسيا لا تزال تمتلك الأدوات للحد من قدراتها بشكل مصطنع".

وقال الوزير الأوكراني إنه نظرا لموقف روسيا، قلت عمليات التفتيش اليومية بمقدار خمس مرات، عما كانت عليه من قبل، وتستغل موانئ منطقة أوديسا ما يصل إلى 50% من طاقتها.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، من المتوقع ألا تتجاوز صادرات أوكرانيا ثلاثة ملايين طن من الحبوب في نوفمبر الجاري. في المقابل، وصلت الصادرات في أكتوبر الماضي إلى 3ر4 مليون طن، وتمكنت أوكرانيا من الناحية الفنية من تصدير ستة ملايين طن شهريا.

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المصدر: وكالات
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