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الصين تصدر تحذيراً باللون البرتقالي بشأن موجة باردة

الصين تصدر تحذيراً باللون البرتقالي بشأن موجة باردة
28 نوفمبر 2022 07:26

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية يوم الأحد تحذيراً باللون البرتقالي بشأن موجة باردة، وتوقعت انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة وحدوث عواصف رملية وأمطار وثلوج في مناطق واسعة من البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أنه من مساء الأحد حتى يوم الأربعاء، فإنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بما بين 10 درجات و16 درجة مئوية في شمالي الصين وأغلب مناطق وسط وشرقي الصين، وفقا للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز أنه من المتوقع أن تضرب عواصف رملية مناطق في الشمال والشمال الغربي من الصين.

ونصح المركز المواطنين بالحصول على التدفئة وسط تغير درجة الحرارة وأن يكونوا على دراية بمخاطر المرور في ظل الظروف الجوية مثل المطر المتجمد.

يشار إلى أنه يوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات برموز لونية، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة ، يليه البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.

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