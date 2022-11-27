البرلمان العربي: هجمات «الحوثي» تصعيد خطير وتهديد للأمن البحري

القاهرة (الاتحاد)

جدد البرلمان العربي، دعمه التام للحكومة اليمنية ومؤسساتها الشرعية ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي الدؤوبة ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمُؤيَدة دولياً.

وأدان البرلمان العربي في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي باستخدام الطيران المُسير على ميناء «قنا» التجاري بمحافظة شبوة، وكذلك استهدافها ميناء «الضبة» في محافظة حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذراً من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن تهديدها للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.

وأكد البرلمان العربي، دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية.

وجدد البرلمان العربي رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة، ويحملها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء الشعب اليمني.

وعبر عن إدانته، للانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بهدف تفريغ الجهاز الإداري للدولة من خلال ما يُسمى «مدونة السلوك الوظيفي»، التي تستبعد الكوادر غير الموالية للميليشيات الانقلابية من وظائفها.