الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرلمان العربي: هجمات «الحوثي» تصعيد خطير وتهديد للأمن البحري

البرلمان العربي: هجمات «الحوثي» تصعيد خطير وتهديد للأمن البحري
28 نوفمبر 2022 01:16

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«نهب الأراضي».. سياسة حوثية ممنهجة للتغيير الديمغرافي
اتفاق بمليار دولار بين اليمن وصندوق النقد العربي

جدد البرلمان العربي، دعمه التام للحكومة اليمنية ومؤسساتها الشرعية ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي الدؤوبة ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمُؤيَدة دولياً.
وأدان البرلمان العربي في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي باستخدام الطيران المُسير على ميناء «قنا» التجاري بمحافظة شبوة، وكذلك استهدافها ميناء «الضبة» في محافظة حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذراً من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن تهديدها للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.
وأكد البرلمان العربي، دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية.
وجدد البرلمان العربي رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة، ويحملها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء الشعب اليمني.
وعبر عن إدانته، للانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بهدف تفريغ الجهاز الإداري للدولة من خلال ما يُسمى «مدونة السلوك الوظيفي»، التي تستبعد الكوادر غير الموالية للميليشيات الانقلابية من وظائفها.

البرلمان العربي
اليمن
الحوثيين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©