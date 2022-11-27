العراق.. السوداني يؤكد ضرورة دعم استقرار المناطق الحدودية

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، أمس، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المكتب، في بيان، أن اللقاء شهد البحث في مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق.

وفي سياق آخر، بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق الجنرال جوفالي ايانوجي، تكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب.