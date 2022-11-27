«السيادة السوداني» يجدد دعم تسوية الأزمة سياسياً

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

جدد مجلس القيادة والسيادة في السودان دعمه لتسوية الأزمة سياسياً في البلاد، مؤكداً أن من يريد إرجاع البلاد إلى ما قبل عام 2018 مخطئ، فيما اعتبر خبراء ومحللون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن لا نجاح في حل الأزمات دون التوافق، مشيرين إلى أن التأييد الشعبي ضرورة لأي نجاح.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، عن تأييد عملية التغيير في البلاد.

وقال دقلو، في كلمته بختام ملتقى الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وغرب كردفان: إنه «يجب إنقاذ السودان، نحن ندعم التسوية السياسية في البلاد لأنها الحل لأزماتنا».

وحذر من مغبة العودة إلى العهد السابق قائلاً: إن «من يريد إرجاع السودان إلى ما قبل 2018 مخطئ».

واعتبرت الباحثة السودانية في جامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم، أن اتفاق قوى «الحرية التغيير» ومجلس السيادة لن ينجح في حلحلة الوضع في السودان؛ لأنه اتفاق ثنائي ترفضه معظم قطاعات الشعب والقوي السياسية.

وأضافت إبراهيم، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه «في الفترات الماضية قُدمت العديد من المبادرات لمعالجة أزمة الحكم في السودان، ولكنها جميعها لم تجد حظها من النجاح ومازالت الآلية الثلاثية مصرة على تكوين حكومة تشمل أطرافاً محددة، تتمثل في قوى الحرية والتغيير مع تطعيمها ببعض الفئات السياسية والتي لا تمثل كل الشعب».

وأوضحت الباحثة السودانية، أن أي حلول لا تشمل توافق الحد الأدنى من كافة الأطراف سيكون مصيرها الفشل، كما فشلت الحكومة الانتقالية الأولى والثانية، مشيرةً إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان اشترط تسليم البلاد في حالة وفاق مدني شامل لا يقصي أحداً.

وأكدت أسمهان إبراهيم أن أي اتفاق ثنائي لن يحقق الاستقرار في السودان في ظل إقصاء جماعات سياسية كبيرة تتحفظ على أي اتفاق ثنائي وعلى «دستور المحامين» الذي تتكئ عليه قوى التغيير المركزي لإدارة الفترة الانتقالية الثالثة، بحسب قولها.

وقبل أيام، أعلنت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» أنها توصلت إلى «اتفاق إطاري» مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل، وأن الاتفاق سيوقع في غضون 10 أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.

ومن جانبها، أوضحت أستاذ العلاقات الدولية في مركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب أن تنفيذ هذا الاتفاق قد يعمل على تشكيل حكومة فقط دون التمكن من تحقيق أي تقدم في حل الأزمات الحالية، وأن الاتفاق والحكومة التي قد تنتج عنه ستواجه بموجة احتجاجات أكبر.

ووصفت أستاذ العلاقات الدولية في تصريحات لـ«الاتحاد» الاتفاق بـ«الهش» وأنه لن يدوم طويلاً، مؤكدة ضرورة الاستماع لصوت الشارع والتعهد بتحقيق العدالة لأنها المطلب الأول للجماهير، ومن ثم تعهد المؤسسة العسكرية بالخروج من الساحة السياسية.

ويواجه السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتصاعدت الأزمة مع الفشل في التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة مدنية.