مصادر دبلوماسية لـ«الاتحاد»: توجه أممي لتفعيل ملتقى الحوار السياسي الليبي قريباً

حسن الورفلي (بنغازي)

يجري المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أول زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، للقاء عدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية سامح شكري ومسؤولو الملف الليبي في اللجنة الوطنية المعنية بالملف، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي سيطلع الجانب المصري على رؤيته لتفعيل الحل السياسي للأزمة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش بين المبعوث الأممي واللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، بالإضافة لسبل تنشيط المسار الاقتصادي الذي يعد أحد أبرز المسارات المنبثقة عن مؤتمر «برلين 2» لحل الأزمة الليبية.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري سيركز خلال المشاورات على ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجنبية تفعيلاً للقرارات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى أن زيارة المبعوث الأممي ستتزامن مع زيارة أخرى لقيادات ليبية مقررة للعاصمة المصرية.

في السياق نفسه، كشف مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» عن وجود توجه داخل البعثة الأممية لإعادة تفعيل ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد «ترميمه» خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يرى أنها الأنسب لتوحيد السلطة التنفيذية للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصدر أن لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري سيعقد في العاصمة المصرية بحضور أممي، وذلك لبحث سبل استئناف المسار السياسي في البلاد والتوافق على الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية، بالإضافة لسبل الإسراع بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

على جانب آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الأحد بطرابلس، مع وفد من ممثلي قبائل وأعيان المنطقة الشرقية، سبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.