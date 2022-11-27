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قرقاش: منظومة القيم الغربية ليست بالضرورة مرادفاً للقيم الإنسانية

قرقاش: منظومة القيم الغربية ليست بالضرورة مرادفاً للقيم الإنسانية
28 نوفمبر 2022 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة
أن منظومة القيم الغربية ليست بالضرورة مرادفاً للقيم الإنسانية، منبهاً إلى أن تاريخ البشرية قائم على تعدد الحضارات والثقافات، ولكل مجتمع قيمه وموروثه وعاداته.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «منظومة القيم الغربية ليست بالضرورة مرادفاً للقيم الإنسانية، وتاريخ البشرية قائم على تعدد الحضارات والثقافات، ولكل مجتمع قيمه وموروثه وعاداته، وعلى الجميع أن يدرك ذلك، وهذا لا يتعارض أبداً مع جهودنا وعملنا المستمر نحو تعزيز وتحسين منظومة القيم في مجتمعاتنا».

أنور قرقاش
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