الجزائر: 20 مليون جرعة لقاح لمواجهة إنفلونزا الطيور

الجزائر (الاتحاد)

أعلنت السلطات الجزائرية، أمس، شراء أكثر من 20 مليون جرعة لقاح لمواجهة أنفلونزا الطيور، بعد ظهور بؤر للمرض في عدة ولايات داخل البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية: «اتخذت المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كافة التدابير الصحية الوقائية لأجل حماية ثروة الدواجن».

وأضاف: «تم توفير أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لأنفلونزا الطيور».

ولفت البيان إلى أن «اللقاح ضد أنفلونزا الطيور يأتي فقط كتكملة ولا يمكنه أن يحل محل القواعد الاحتياطية الواجب احترامها وحسن تسيير تربية الدواجن». وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن «هذا البيان يهدف إلى طمأنة كافة المتعاملين في شعبة إنتاج البيض واللحوم البيضاء».

ومنذ أيام، يتداول نشطاء صور وفيديوهات على المنصات الاجتماعية، تظهر آلاف الدواجن النافقة أو تم التخلص منها، جراء إصابتها بداء انفلونزا الطيور.

وتأثرت سوق البيض واللحوم البيضاء مباشرة بظهور بؤر انفلونزا الطيور، وارتفعت الأسعار بشكل لافت في غضون أيام.

وأمس الأول، أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية، أنها تعتزم تحديد أسعار اللحوم التي ارتفعت أسعارها كثيراً في السوق المحلية، بهدف «حماية القدرة الشرائية للجزائريين».