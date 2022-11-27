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مقتل 40 متمرّداً في الكونجو

مقتل 40 متمرّداً في الكونجو
28 نوفمبر 2022 01:16

كينشاسا (وكالات)

قُتل 40 متمرّداً بورونديا في هجوم مشترك شنّه جيشا بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية حيث تمّت العملية، وفق ما أفاد ناطق باسم الجيش الكونغولي أمس.
وقال اللفتنانت مارك إلونغو كيوندوا في بيان أن «الجيشين نفّذا عملية هجومية مكثّفة ضد المتمرّدين البورونديين من قوات التحرير الوطنية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية».
وأضاف أن «العدو مُني بخسائر كبيرة في الرجال والمعدات: تم قتل 40 مهاجما».
وتابع أن الجيشين طردا «قوات التحرير الوطنية» من جميع التلال الأربع المطلة على بلدة مابومبي التي تعد معقل القيادي أليوس نزابامبيما الذي نصّب نفسه جنرالاً على المجموعة المتمرّدة.
ونقل البيان عن الجنرال الكونجولي رمضاني فوندي، قائد العمليات في جنوب الإقليم، قوله إن الجيش الكونجولي يدعو السكان إلى التعاون مع القوات النظامية والشباب لفك ارتباطهم بالمجموعات المسلحة.
وكانت «قوات التحرير الوطنية» فرعاً من فصيل متمرد سابق كان يقوده أغاثون رواسا بات اليوم مجموعة سياسية معارضة مهمة في بورودني.
ومنذ أغسطس، ينتشر جنود بورونديون أوكلوا مهمة محاربة المجموعات المسلحة بشكل رسمي في إقليم جنوب كيفو بجمهورية الكونجو الديمقراطية، كجزء من قوة مجموعة شرق أفريقيا.

الكونجو
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