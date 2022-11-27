زيلينسكي: شحن 12 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي، بمنتدى «الحبوب من أوكرانيا» الذي استضافته العاصمة كييف، بمشاركة قادة أوروبيين، تحدث فيه عن مستجدات الأزمة مع روسيا. وأكد أن الأزمة تسببت في مجاعات عالمية، قائلا: «لن نسمح للجوع والعطش بأن ينالا من ملايين البشر حول العالم». وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا من أهم الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، وأن بلاده مستمرة في تصدير الحبوب إلى مختلف البلدان على الرغم من كافة الصعوبات من أجل تجنب المجاعات. ونوّه بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن السفن المحملة بملايين الأطنان من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية إلى مختلف أنحاء العالم لمنع أزمة جوع محتملة.