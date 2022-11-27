الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي: شحن 12 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود

زيلينسكي: شحن 12 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود
28 نوفمبر 2022 01:16

كييف (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: 77 سفينة تنتظر في «ممر الحبوب»
زيلينسكي: روسيا ستشن هجمات جديدة على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تصدير بلاده 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.
جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي، بمنتدى «الحبوب من أوكرانيا» الذي استضافته العاصمة كييف، بمشاركة قادة أوروبيين، تحدث فيه عن مستجدات الأزمة مع روسيا. وأكد أن الأزمة تسببت في مجاعات عالمية، قائلا: «لن نسمح للجوع والعطش بأن ينالا من ملايين البشر حول العالم». وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا من أهم الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، وأن بلاده مستمرة في تصدير الحبوب إلى مختلف البلدان على الرغم من كافة الصعوبات من أجل تجنب المجاعات. ونوّه بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن السفن المحملة بملايين الأطنان من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية إلى مختلف أنحاء العالم لمنع أزمة جوع محتملة.

الحبوب
البحر الأسود
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©