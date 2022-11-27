كوريا الشمالية تواصل تحدي الغرب وتصعد لهجتها «النووية»

عاصم (وكالات)

واصلت كوريا الشمالية تحدي الدول الغربية وصعدت من لهجتها «النووية»، بعد أن قال زعيمها كيم جونج أون، إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

جاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي أمس، خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما تابع كيم تجربة إطلاق الصاروخ «هواسونج-17» الباليستي الجديد العابر للقارات، وتعهده بالتصدي للتهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية في 18 نوفمبر.

وقال كيم في أمر ترقية الضباط: إن «بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب على نحو يعتمد عليه، وإن هدف بلاده النهائي هو امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، القوة المطلقة التي لم يسبق لها مثيل خلال القرن».

ووصف الصاروخ «هواسونج-17» بأنه «أقوى سلاح استراتيجي في العالم»، وقال إنه يظهر تصميم كوريا الشمالية وقدرتها على بناء أقوى جيش في العالم في نهاية المطاف.

وأضاف كيم، دون ذكر تفاصيل، أن العلماء في بلده حققوا «طفرة رائعة إلى الأمام» في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية. وقال كيم، خلال التقاط صور مع العلماء والمهندسين والمسؤولين العسكريين وغيرهم من المشاركين في الاختبار، إنه يتوقع منهم مواصلة توسيع وتقوية الردع النووي للبلاد بوتيرة سريعة للغاية.

وبسبب قدرة الصاروخ «هواسونج-17» على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، فقد دفع إطلاقه واشنطن إلى الدعوة إلى إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي لمحاسبة كوريا الشمالية على تجاربها الصاروخية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن «الصاروخ أثبت بوضوح أمام العالم أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قوة نووية كاملة قادرة على الوقوف ضد التفوق النووي للأميركيين وأظهرت قوتها بشكل كامل باعتبارها أقوى دولة صاروخية عابرة للقارات». وتأتي هذه اللهجة التهديدية من جانب كوريا الشمالية بعد ساعات من الكشف عن قيام الرئيس الصيني شي جين بينج بعرض التعاون على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس الأول، من أجل «تسريع السلام في العالم».

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شي قوله، رداً على رسالة من كيم هنأه فيها على إعادة تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة في أكتوبر الماضي، إن «العالم والعصر والتاريخ يتغيرون بشكل غير مسبوق».

وأضاف الرئيس الصيني: «في مواجهة هذا الوضع الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي في تسريع إحلال السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وبقية العالم». وتعد الصين أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من الأمم المتحدة، بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.