تجدد القصف التركي على مواقع المسلحين الأكراد شمال سوريا

دمشق (وكالات)

جددت القوات التركية، أمس، قصفها الجوي والمدفعي على مواقع المسلحين الأكراد في ريف حلب، شمال سوريا.

وقالت مصادر ميدانية إن الطيران التركي المسيّر استهدف بعدة صواريخ مطار منغ العسكري الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بريف حلب الشمالي، بالتزامن مع قصف مدفعي للقوات التركية المتمركزة بالقواعد المحيطة بمدينة جرابلس على المواقع العسكرية لـ«قسد» في ريف حلب الشرقي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بوصول تعزيزات جديدة للجيش التركي، خلال الساعات الماضية، إلى الأراضي السورية قادمة عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا.

وبحسب المصادر، فقد ضمت التعزيزات التركية 8 شاحنات عسكرية و7 دبابات ومدفعية وناقلات جند.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات التركية مؤخراً بشن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في مناطق ريف حلب شمال سوريا بعد هجوم دام أسفر عن مقتل 6 أشخاص، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذه.