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متشددون يهاجمون فندقاً يستخدمه مسؤولون حكوميون في مقديشو

أرشيفية
27 نوفمبر 2022 22:15

قال ضابط بالشرطة لـ«رويترز»، اليوم الأحد، إن مسلحين يشتبه بكونهم متشددين من حركة الشباب الإرهابي هاجموا فندقاً يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الضابط محمد عبدي، أن المهاجمين اقتحموا فندق فيلا روز، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق.

ولم يتضح بعد عدد المهاجمين.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي على حسابه على تويتر أنه نجا من «تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي» في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.

 

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