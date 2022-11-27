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أكثر من 33 مليون باكستاني تضرروا جراء الأمطار والفيضانات

أكثر من 33 مليون باكستاني تضرروا جراء الأمطار والفيضانات
27 نوفمبر 2022 21:44

قالت الوزيرة الاتحادية الباكستانية لمكافحة الفقر والسلامة الاجتماعية، شادية عطا ماري، إن أكثر من 33 مليون شخص قد تضرروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في البلاد.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن الوزيرة اليوم الأحد، أن تصريحات شادية، التي ترأس أيضا برنامج بنظير لدعم الدخل، جاءت خلال حضورها اجتماع مؤتمر الدولية الاشتراكية السادس والعشرين، الذي عقد في مدريد بإسبانيا.

وأعربت في كلمتها عن تضامنها مع السيدات والأطفال المتضررين جراء الحروب والصراعات على مستوى العالم، وسلطت الضوء على الأثر الكارثي لتغير المناخ في باكستان بالتفصيل.

وقالت إن تغير المناخ تسبب في دمار باكستان هذا الصيف، وأثر على أكثر من 33 مليون شخص، من بينهم 650 ألف امرأة حامل ونحو 4 ملايين طفل.

وقالت إن تغير المناخ يمثل تهديدا يتجاوز خيال الإنسان العادي، إذ يعرض مستقبل كوكبنا للخطر.

 

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