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سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء أنشطة تدريبية

سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء أنشطة تدريبية
27 نوفمبر 2022 20:46

أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ونجاة طاقمها دون حدوث أى أضرار بمنطقة سقوط الطائرة.

وأفاد بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية اليًوم أن هذا الحادث يأتي في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية.
 

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