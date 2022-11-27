الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العثور على جثة طفلة في جزيرة إسكيا الإيطالية

أرشيفية
27 نوفمبر 2022 18:12

عثر رجال الانقاذ في جزيرة إسكيا الإيطالية على جثة طفلة، عقب هبوب عاصفة قوية أمس السبت، لترتفع حصيلة القتلى إلى شخصين.

وقالت سلطات المقاطعة في نابولي اليوم الأحد إن الجثة تعود لطفلة يتراوح عمرها ما بين 5 و 6 أعوام.

وكانت العاصفة قد ضربت الجزيرة، التي تقع على بعد 15 كيلومترا من البر الرئيس، في وقت مبكر من أمس السبت، وتسببت في ضرر بالغ، خاصة في بلدتي كاساميتشولا ولاكو امينو الساحلتين.

 

أخبار ذات صلة
ارتفاع ضحايا عاصفة إسكيا الإيطالية
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيسكيا
المصدر: وكالات
عاصفة استوائية
إيطاليا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©