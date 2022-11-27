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روسيا تكشف سبب تأجيل رحلة لافروف إلى بيلاروس

روسيا تكشف سبب تأجيل رحلة لافروف إلى بيلاروس
27 نوفمبر 2022 16:55

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرسمية إلى بيلاروس، والتي كانت مقررة يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري، بسبب وفاة نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد - «فيما يتعلق بوفاة وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة في 26 نوفمبر، تم اتخاذ قرار بتأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مينسك المقررة يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري».

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للزيارة والاجتماع المشترك للأعضاء في وقت لاحق.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف بعث ببرقية إلى زوجة نظيره البيلاروسي، لتقديم التعازي لأسرته.

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد أعلنت أمس السبت عن وفاة وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي المفاجئة.

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المصدر: وكالات
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