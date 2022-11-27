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مقتل 32 جراء القصف الروسي لخيرسون

أرشيفية
27 نوفمبر 2022 16:22

قال قائد الشرطة الأوكرانية اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 32 شخصا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا قتلوا جراء القصف الروسي منذ انسحاب القوات الموالية لموسكو قبل أسبوعين.

وأكملت القوات الروسية انسحابها من مدينة خيرسون في 11 نوفمبر.

وتتمركز تلك القوات الآن على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وتقصف المدينة من هناك من حين لآخر. 

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