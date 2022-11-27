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إنقاذ 22 مهاجراً غربي تركيا

إنقاذ 22 مهاجراً غربي تركيا
27 نوفمبر 2022 15:03

أنقذت قوات خفر السواحل التركي، 22 مهاجراً غير نظامي غربي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الأحد.

ونقلت "الاناضول" عن مصادر أمنية تركية، أن خفر السواحل تلقى بلاغاً عن مجموعة مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل منطقة "ديديم" بولاية أيدن أمس السبت.

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وأضافت المصادر الامنية أن "خفر السواحل توجه إلى المكان لينقذ 22 مهاجراً أجنبياً على متن طوافة نجاة، تبين أن قوات يونانية أرغمتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".

وأوضحت المصادر أن "خفر السواحل نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في أيدن لاستكمال الإجراءات القانونية".

المصدر: وكالات
مهاجرين
تركيا
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