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أفغانستان تطلق حملة تطعميات ضد الحصبة تستهدف 7 ملايين طفل

تعبيرية
27 نوفمبر 2022 14:59

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، إطلاق حملة تطعميات لتحصين ما يصل إلى 7 ملايين طفل في جميع أنحاء البلاد من الاصابة بمرض الحصبة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم الاحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الافغانية، شرفات زمان عمار، إن حملة التطعيم ضد الحصبة بدأت يوم أمس السبت وستستمر لمدة 10 أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة: "بدأت حملة تطعيم ضد الحصبة لمدة عشرة أيام في جميع أنحاء البلاد... وتستهدف نحو 7 ملايين طفل دون سن الخامسة." وقال المسؤول الصحي إن مرض الحصبة المميت أودى بحياة ما يصل إلى 259 طفلا دون سن الخامسة و23 طفلا فوق سن الخامسة في أنحاء مختلفة من البلاد هذا العام فقط.

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المصدر: وكالات
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