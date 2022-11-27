الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف

عودة الكهرباء لمعظم أنحاء كييف
27 نوفمبر 2022 14:40

عادت الكهرباء لجميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف تقريبا، وذلك بعد أربعة أيام من وقوع هجوم مدمر على بنيتها التحتية، وفقا لما قالته الإدارة العسكرية في كييف.

وقالت السلطات العسكرية إنه بحلول صباح اليوم الأحد، عادت معظم خدمات الطاقة والمياه والتدفئة والهاتف المحمول. وأضافت أن العمل النهائي مستمر في شبكة الكهرباء، ولكن الطلب المرتفع قد يؤدي لحدوث انقطاع على المستوى المحلي.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: 77 سفينة تنتظر في «ممر الحبوب»
زيلينسكي: روسيا ستشن هجمات جديدة على أوكرانيا

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، الذي انتقد الرئيس فولودمير زيلينسكي بسبب البطء في استعادة الخدمات، لصحيفة بيلد الألمانية إن العمل يسير " بوتيرة قياسية". 

المصدر: وكالات
كييف
أوكرانيا
فولوديمير زيلينكسي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©