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إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا بسبب الفيضانات

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة إسكيا بسبب الفيضانات
27 نوفمبر 2022 13:53

يعقد مجلس الوزراء الإيطالي اجتماعاً، اليوم الأحد، في قصر "كيجي" لإعلان حالة الطوارئ بسبب العاصفة والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة إسكيا.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أن محافظ نابولي كلاوديو بالومبا قال لإذاعة "تي جي 1" إنه وفقا لأحدث المعلومات، توفيت امرأة، و"فُقد 11 شخصا" في بلدية كاساميتشولا.

وأضاف المحافظ أن هناك 130-126 شخصا قضوا الليل خارج منازلهم. وتابع: "لكن الجميع حصلوا على إقامة فندقية لأننا نقلناهم على الفور مما تسمى بالمنطقة الحمراء".

من ناحية أخرى، واصل رجال الإطفاء هذا الصباح جهودهم في الجزيرة بإنقاذ السكان والبحث عن المفقودين والقيام بعمليات إزالة الطين من الطرق المتصلة ببعضها البعض.

وتم إرسال فرق التعزيز من لاتسيو وأبروتسو وبوليا وموليزي.

وزارت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أمس السبت، مقر الحماية المدنية لمعرفة المستجدات. وغردت عبر موقع "تويتر" قائلة: "أجدد امتناننا للمؤسسات التي حُشدت على الفور، ورجال الإنقاذ الأبطال الذين يساعدون السكان".

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المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
إيطاليا
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