الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية
27 نوفمبر 2022 09:42

لقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بلدة يانغ يانغ الساحلية الشرقية في كوريا الجنوبية.


ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤولين قولهم إن المروحية، وهي من طراز S-58T ، تحطمت على تل صباح اليوم، أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات وقد تحطمت الطائرة واشتعلت فيها النيران.

أخبار ذات صلة
تحطم طائرة صغيرة يؤدي لانقطاع كبير للكهرباء قرب واشنطن
منتخبنا يفوز على كوريا واليابان في «آسيوية الرجبي»
المصدر: وام
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©