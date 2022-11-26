أول ظهور علني لبولسونارو منذ انتخابات رئاسة البرازيل

شارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، في احتفال في أكاديمية عسكرية، في أول ظهور علني له منذ أسابيع، لكنّه لم يدل بأي موقف من الانتخابات التي أعلنت خسارته لها قبل نحو شهر ولا يزال لم يعترف بنتيجتها. وفي أول مناسبة رسمية له منذ انتخابات الثلاثين من أكتوبر الماضي، ترأس بولسونارو، وهو ضابط سابق في الجيش، احتفال تسليم شهادات لخريجي أكاديمية «أغولياس نيغراس» في ريزندي في ولاية ريو دي جانيرو. بقي بولسونارو واقفاً إلى جانب نائبه هاميلتون موراو ووزير الدفاع باولو سيرجيو نوغيرا، وهما ضابطان. لكن بولسونارو، الذي تنتهي ولايته رسمياً منتصف ليل 31 ديسمبر، لم يخاطب لا الخريجين وعددهم 400 ولا كبار الضباط الذين حضروا الاحتفال. وقال قائد الجيش ماركو أنطونيو فريري «اسمحوا لي بأن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر إلى الرئيس بولسونارو الذي يضيء الحدث بحضوره». ومنذ إعلان فوز الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية، اختفى بولسونارو عن الأنظار ولزم مقرّ إقامته الرسمي في «ألفورادا». ولم يخرج بولسونارو عن صمته سوى بعد ثلاثة أيام على الانتخابات حين دعا في تسجيل فيديو مناصريه إلى فتح الطرق التي قطعوها احتجاجاً على نتائج الانتخابات. ومذّاك لم يعلن رئيس أكبر دولة في أميركا اللاتينية أي موقف رسمي. وهو لم يشارك في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في بالي ولا في مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب27» في مصر. أخبار ذات صلة جيلبرتو أوليفيرا: «السامبا» مصدر بهجة رافينيا: «السامبا» لا يستحق نيمار!

المصدر: آ ف ب