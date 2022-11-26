اليمن يثمِّن جهود الإمارات في دعم مواجهة الإرهاب

عدن (الاتحاد)

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن جهود الإمارات في الحد من تداعيات الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، فيما حذّر من مغبة التساهل مع كل من يتورط في عمليات التهريب لصالح الميليشيات.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع عقده أمس، لبحث الأوضاع المحلية والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني حول تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية»، بجهود الإمارات والسعودية للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مجدداً تقديره لمواقف الدولتين إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.

وجدد المجلس طمأنة وكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد اليمني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي للميليشيات، محذراً في الوقت نفسه من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

وتشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات الميليشيات والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية.

وتضع الإجراءات عدداً من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظراً للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للميليشيات الإرهابية.

وفي سياق متصل، كثف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح تحركاته على الأرض لمنع أنشطة التهريب الحوثية بالمناطق المحررة، لا سيما الساحل الغربي لليمن.

وقالت المقاومة الوطنية، في بيان، إن العميد الركن طارق صالح، التقى أمس، أعيان ووجهاء مديرية «ذوباب» بمحافظة تعز، وذلك بعد أيام من جولاته في مديريتي «موزع» و«الخوخة».

وأكد نائب الرئيس طارق صالح أن «الأعيان والوجهاء تقع على عاتقهم مسؤولية التعاون مع القوات المشتركة وخفر السواحل لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالمنطقة، خاصة أن الميليشيات الحوثية تريد أن تسخّر المنطقة لمصالحها وتحاول الإضرار بأمن وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب».

وحذّر صالح من مغبة التساهل مع كل من يتورط في عمليات التهريب لصالح الميليشيات الحوثية، مؤكداً أن قوات خفر السواحل ومعها القوات المشتركة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العمل لصالح الميليشيات والتعاون معها في تهريب الأسلحة والممنوعات أو تهديد أمن التجارة العالمية في باب المندب.

وأشار العميد طارق صالح إلى أن ميناء المخا بات مهيأ لاستقبال البضائع، وينبغي على أعيان ووجهاء المناطق الساحلية الإبلاغ عن أي تاجر يسعى لإدخال بضائعه بطريقة غير قانونية تضر باقتصاد اليمن وحياة اليمنيين.

وشدد على أهمية التعاون والتكاتف بين الوجهاء والسلطات المحلية فيما يخدم مصلحة اليمنيين، لافتاً إلى أهمية أن يضطلع الوجهاء بإيجابية، في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم.

وأوضح أن محاربة الإرهاب الحوثي لا تقتصر على مواجهته عسكرياً فقط، إنما على مختلف المستويات، وتقديم نموذج مشهود في حفظ وحماية مصالح الناس بالمناطق المحررة، والتركيز على الوعي الثقافي لمواجهة الأفكار الدخيلة، وتحسين معيشة الناس، حتى لا يتمكن الحوثي من تحقيق مراده.

أمنياً، قصفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، غرب محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأكد مصدر ميداني أن مدفعية الجيش، استهدفت عدداً من تجمعات الميليشيات الحوثية في «وادي صبيرة» بمنطقة «حجر»، لافتاً إلى أن الميليشيات استقدمت مجاميع من عناصرها مؤخراً إلى المنطقة.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات الإرهابية.