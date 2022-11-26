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تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في العراق

آليات عسكرية للجيش التركي
27 نوفمبر 2022 00:50

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل اثنين من جنودها في منطقة عملية «المخلب - القفل»، شمالي العراق.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الجنديين قتلا بعد أن أصيبا بنيران لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً.

ولفتت إلى إصابة 3 جنود جراء الهجوم، نقلوا إثره إلى المستشفى، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية «المخلب - القفل» ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.

وتقول تركيا إنها تنفذ عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني بسبب استهدافه قواتها ومواطنيها.

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المصدر: د ب أ
تركيا
العراق
جنود
حزب العمال الكردستاني
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