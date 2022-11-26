قتلى وجرحى بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في شبوة

عدن (الاتحاد)

قتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط يمني بارز وأصيب 4 جنود بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد، في هجوم إرهابي شنه تنظيم «القاعدة».

وقال مصدر محلي يمني أمس، إن هجومًا إرهابيًا بعبوة ناسفة فجرت عن بعد، استهدف آلية عسكرية للواء الأول قوة دفاع شبوة في بلدة «المصينعة»، في مديرية «الصعيد»، جنوبي المحافظة المطلة على بحر العرب.

وأوضح المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة الرائد ركن سالم الجبواني وإثنين من مرافقيه وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة.

وكان الضابط اليمني سالم الجبواني، تعرض لإصابة خطيرة في 18 ديسمبر 2017 لدى تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وصعد تنظيم «القاعدة» الإرهابي هجماته في شبوة وأبين بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي، كان آخرها الشهر الماضي بعد أن شن سلسلة تفجيرات في شبوة، في مسعى لإرباك جهود المجلس الرئاسي وإجهاض مساعيه لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.