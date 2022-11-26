مقتل 500 مهاجر أفريقي في اليمن منذ الانقلاب «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

قال تقرير أممي، إن أكثر من 500 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، قتلوا في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير حديث لها عن ضحايا الهجرة غير المشروعة منذ العام 2014، إن أكثر من 50 ألف شخص حول العالم فقدوا حياتهم أثناء رحلات الهجرة منذ أن بدأ مشروع المهاجرين المفقودين في توثيق الوفيات عام 2014.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما لا يقل عن 522 شخصاً وصلوا من القرن الأفريقي لقوا حتفهم في اليمن، غالبيتهم بسبب العنف.

وفي مارس من العام الماضي قتل وأصيب المئات من المهاجرين الأفارقة في مجزرة حرق ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة صنعاء. وتجبر ميليشيات الحوثي الآلاف من المهاجرين الأفارقة على القتال في صفوفها مقابل المال، بالإضافة إلى وفاة العشرات غرقاً في البحر في حوادث متكررة أثناء محاولتهم الانتقال من الساحل الإفريقي إلى شواطئ اليمن.

ويصل آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن شهريا من أفريقيا، أغلبهم من الصومال وأثيوبيا، حيث أعلنت منظمة الهجرة مؤخراً وصول حوالي 50 ألف مهاجر إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري.