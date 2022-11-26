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تمديد تقديم الدعم الدولي لليمن في مجال نزع الألغام

تمديد تقديم الدعم الدولي لليمن في مجال نزع الألغام
27 نوفمبر 2022 01:26

عدن (الاتحاد)

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وافقت الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الألغام «أوتاوا»، أمس، على تمديد تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة 5 سنوات، وذلك نظير جهود اليمن بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام.
جاء ذلك خلال اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية «أوتاوا» في أعمال مؤتمر حظر الألغام المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
واستعرض مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي في كلمة خلال المؤتمر، الصعوبات التي يواجهها اليمن جراء الأعمال المتعلقة بالألغام، ومنها استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في زراعتها.
ودعا العقيلي، جميع الدول المشاركة والمنظمات الدولية إلى الضغط على الميليشيات لتسليم خرائط الألغام التي قامت بزراعتها، مؤكداً استمرار البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في الأعمال المتعلقة بالألغام.

اليمن
الألغام
نزع الألغام
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