15 قتيلاً بهجوم مسلح في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قُتل 15 شخصاً برصاص مسلّحين في هجمات وقعت في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا، حسب ما أعلن مسؤول حكومي.

وتنتشر عصابات إجرامية معروفة محلياً باسم «قطّاع الطرق» في شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث ترهب السكان وتهاجم القرى وتسرق الماشية وتختطف السكان للحصول على فدية وتحرق المنازل بعد نهبها.

ونفّذ المسلّحون هجمات على 4 قرى واقعة في ثلاث مقاطعات مختلفة، حيث قتلوا 15 شخصاً وأصابوا آخرين بجروح، حسبما أفاد مسؤول الشؤون الداخلية في ولاية كادونا سامويل أروان، في بيان.

وقال، إنّ المعتدين هاجموا قرية «رافان ساركي» الواقعة في مقاطعة «جيوا»، حيث قتلوا 11 شخصاً من بينهم امرأة.

كذلك، قُتل شخصان وجرح آخرون في هذه الهجمات التي شُنّت على قرى «سيبيا وكارامي» الواقعتَين في مقاطعة كاجورو، وفقاً للمسؤول ذاته الذي أشار إلى أنّ شخصين آخرين قتلا في قرية داماري الواقعة في مقاطعة بيرنين غواري.

وتعدّ كادونا واحدة من أكثر الولايات تضرّراً من «قطّاع الطرق» في شمال نيجيريا.