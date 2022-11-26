4 قتلى بانفجار في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قُتل 4 جنود وجُرح آخر في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شمال بوركينا فاسو، حسبما أعلنت أمس، هيئة الأركان العامة في هذا البلد الذي يشهد هجمات إرهابية متكرّرة.

وقال الجيش في بيان، إنّ «حادثاً بعبوة ناسفة وقع الجمعة على محور بورزانغا - كونغوسي عند عودة مهمّة حراسة من جيبو» عاصمة إقليم سوم.

وأضاف: «تسبّب هذا الحادث للأسف في خسارة 4 من مقاتلينا، أحد الجرحى تمّ إجلاؤه بشكل عاجل، وعولج من قبل الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلّحة».

وقال مصدر أمني، إنّ الوحدة المستهدفة كانت ترافق قافلة إمداد في مدينة جيبو، موضحاً أنّ عناصرها تعرّضوا لإطلاق نار في وقت سابق.

وتخضع جيبو لحصار مجموعات إرهابية، مثل مدن أخرى عدة في شمال بوركينا فاسو، حيث يشنّ الإرهابيون هجمات على قوافل الإمداد، خصوصاً على محور بورزانغا وكونغوسي.

وفي سياق متصل، صدّت قوات بنين مجموعة مسلّحة قرب الحدود مع بوركينا فاسو في شمال البلاد، ممّا أسفر عن مقتل 4 مهاجمين.

وقال الجيش في بيان أمس، «شنّ حوالي 10 إرهابيين هجوماً على موقع لجيش بنين في كاوباغو، قرب الحدود الشمالية لبنين».

وأضاف «خلّف العدو 4 جثث ومجموعة كبيرة من أسلحة الحرب ومئات الذخائر لأسلحة فردية وجماعية خلال فراره».