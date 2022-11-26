فرنسا تجدد دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول لتوافقات مطلوبة لإنجاز «القاعدة الدستورية» والقوانين الانتخابية للمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الليبي، أنه جرت، خلال اللقاء الذي عقده أمس، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح مع السفير الفرنسي في طرابلس، مناقشة المستجدات السياسية، بما فيها آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل مجلس الدولة.

وكان سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج أعرب خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج عن رغبة بلاده في الاستثمار بليبيا وعودة الشركات للعمل في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرت، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها في ليبيا، ووضع آلية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.