استهداف قاعدة أميركية في سوريا

بيروت (وكالات)

استهدف صاروخان، أمس، قوات التحالف الدولي في شمال شرق سوريا، من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، في ثالث حادثة من هذا النوع ضد قواعد توجد فيها قوات أميركية خلال أسبوع.

وقال الجيش الأميركي في بيان: «استهدف صاروخان قوات التحالف في قاعدة للدوريات الأميركية في الشدادي في جنوب محافظة الحسكة»، ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف.

وأورد البيان أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يقودها مقاتلون أكراد «زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه».

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة التي يستهدفها باستمرار، على حد قوله، عناصر في تنظيم «داعش» الإرهابي، مختبئين في المنطقة ويشنون دائماً هجمات ضد قوات «قسد» التي لا تزال تلاحقهم بدعم من التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو إن هجمات مماثلة «تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، وتقوّض الاستقرار والأمن اللذين كان منالهما صعباً في سوريا والمنطقة»، فيما لم توجّه القوات الأميركية اتهاماً إلى أي جهة.

وهي المرة الثالثة منذ أسبوع الذي تستهدف فيها قاعدة توجد فيها قوات أميركية في شمال شرق سوريا.

كانت قاعدة مشتركة لقوات التحالف وقوات «قسد» في محافظة الحسكة استهدفت بطائرة مسيرة، يوم الثلاثاء، ما عرّض القوات الأميركية والأفراد لـ «خطر»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لسنتكوم، من دون تسجيل إصابات.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرّضت قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي التي تعد من أكبر القواعد الأميركية في شرق سوريا، لاستهداف صاروخي.

وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادثة، فيما أفاد المرصد السوري بأن الصواريخ انطلقت من موقع توجد فيه ميليشيات طائفية في مدينة الميادين القريبة.

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا، كما توجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

ودعت واشنطن مساء الأربعاء إلى «وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا»، مؤكدة أنها «قلقة جداً من الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة، وتهدد هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة تنظيم (داعش)، وتعرض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر»، حسب وزارة الخارجية الأميركية.