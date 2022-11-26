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الصومال: مقتل عشرات من حركة الشباب بينهم قادة
عناصر من الجيش الصومالي
27 نوفمبر 2022 00:27
أعلن الجيش الصومالي، السبت، القضاء على ما لا يقل عن 100 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، من بينهم 10 من قادة الحركة، بعد قتال أثناء الليل في وسط البلاد.
وقالت وزارة الإعلام في العاصمة مقديشو إن القوات الصومالية تلقت دعماً من وكالات الاستخبارات والشركاء العسكريين الأجانب.
ولم يكشف بعد عن تفاصيل أخرى بهذا الصدد، بيد أن الولايات المتحدة تدعم الصومال في حربها ضد حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف إن المسلحين كانوا يحتشدون استعداداً لشن هجوم واسع على الأرجح على ولاية «جلمدج» في وسط الصومال.
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المصدر: آ ف ب
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