عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

عواصم (وكالات)

أفادت وكالات أنباء روسية أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية بإطلاق سراح 9 أسرى حرب في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا أمس.

وقالت الوزارة في بيان: «نتيجة لعملية التفاوض، أُعيد 9 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها النظام الحاكم في كييف».

وفي وقت سابق تبادلت روسيا وأوكرانيا 50 من أسرى الحرب في عملية تبادل منظمة أخرى.

وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، عبر«تليجرام»: «استعدنا 50 من مقاتلينا الأوكرانيين من الأسر الروسي»، مضيفاً أن من بين الأوكرانيين الذين تم تبادلهم، بحارة وحرس حدود، وجنود وعناصر من الحرس الوطني.

في سياق آخر، قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني، أمس، إن الكهرباء عادت إلى العمل في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا بعد إعادة السيطرة عليها.

وكتب كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق «تيليجرام»: «سنمد أولاً البنية التحتية الحرجة للمدينة بالكهرباء، ثم سنمد المستهلكين في المنازل على الفور».

وأعادت السلطات الأوكرانية أمس الأول إمدادات الكهرباء تدريجياً إلى ملايين الأشخاص بعد إعادة ربط المحطات النووية الأربع في البلاد.

وطالبت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية من الناس ترشيد استهلاكهم، حيث ما زال هناك عجز بنسبة 30 بالمئة في إمدادات الكهرباء، مؤكدة أن طواقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة.

من جهتها، تقول موسكو إن الهجمات على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا مشروعة من الناحية العسكرية، وإن كييف قادرة على إنهاء معاناة شعبها إذا ما استجابت للمطالب الروسية، فيما تؤكد أوكرانيا أن الهجمات التي تهدف إلى مفاقمة معاناة المدنيين تمثل «جريمة حرب».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده لتزويد أوكرانيا بالدعم لاستعادة الكهرباء والتدفئة، والحفاظ على استمرارهما.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان «الملايين يواجهون معاناة شديدة وظروفاً معيشية مروعة جراء هذه الضربات»، فيما تصر روسيا على أنها لا تستهدف المدنيين في «العملية العسكرية الخاصة» التي أطلقتها نهاية فبراير.

في اتجاه موازٍ، توجه رئيس الوزراء البلجيكي إلى كييف في أول زيارة له منذ بداية الأزمة، وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أنه يحمل معه دعماً مالياً إضافياً بقيمة 37.4 مليون يورو لأوكرانيا. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في مقطع فيديو عن مساعدة إضافية بقيمة عشرة ملايين يورو لدعم صادرات الحبوب الأوكرانية.

ميدانياً، قالت السلطات المحلية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا إن الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه تواصل استعادة مناطق من دونيتسك كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني، وإن مدنياً قُتل وأصيب 4 آخرون في قصف مدفعي أوكراني.في المقابل، ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت 8 محاولات روسية للتقدم في دونيتسك. وقال حاكم دونيتسك الأوكراني إن 4 مدنيين أصيبوا في قصف روسي استهدف مدناً وبلدات عدة في المقاطعة خلال الساعات الماضية.

كييف تستضيف قمة عن الأمن الغذائي

استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف، أمس، للدعوة إلى مبادرة بلاده «الحبوب من أوكرانيا» التي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وقال الزعيم الأوكراني، إن المبادرة أثبتت عن أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف «ليس مجرد كلمات جوفاء». وتابع زيلينسكي أن كييف جمعت نحو 150 مليون دولار من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب لدول مثل إثيبوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن. وأضاف «نعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية للدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف». وحضر القمة شخصياً رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيسا فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية. وقال زيلينسكي: «إن مبادرة الحبوب من أوكرانيا ستكون من أكبر المساهمات في تحقيق الاستقرار العالمي».