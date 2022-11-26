سبعة قتلى بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو

قُتل أربعة جنود الجمعة في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في شمال بوركينا فاسو، فيما قُتل ثلاثة مدنيين في هجوم آخر وقع في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد الجيش ومصدر أمني. وقال الجيش، في بيان، إنّ «حادثاً بعبوة ناسفة وقع الجمعة على محور بورزانغا-كونغوسي عند عودة مهمّة حراسة من جيبو» عاصمة إقليم سوم. وأضاف «تسبّب هذا الحادث، للأسف، في خسارة أربعة من مقاتلينا الشجعان. أحد الجرحى تمّ إجلاؤه بشكل عاجل، وعولج من قبل الخدمات الصحية التابعة للقوات المسلّحة». وقال مصدر أمني إنّ «الوحدة المستهدفة كانت ترافق قافلة إمداد في مدينة جيبو»، موضحاً أنّ «عناصرها تعرّضوا لإطلاق نار في وقت سابق». وتخضع جيبو لحصار مجموعات إرهابية مثل مدن أخرى عدة في شمال بوركينا فاسو، حيث يشنّ المتطرفون هجمات على قوافل الإمداد، خصوصاً على محور بورزانغا وكونغوسي. والجمعة شهدت مدينة فالانغوتو (شمال-شرق) توغلا لإرهابيين، وفق مصدر أمني. وأعلن المصدر «مقتل ثلاثة مدنيين». وأوضح مسؤول محلي في فالانغوتو أن «الإرهابيين عادوا بأعداد كبيرة اليوم (السبت). هاجموا متطوعين من أجل الدفاع عن الوطن كانوا بصدد تنظيم صفوفهم لحماية أمن المنطقة»، من دون أن يعلن أي حصيلة للهجوم. أخبار ذات صلة 4 قتلى بانفجار في بوركينا فاسو مقتل 11 نازحاً بهجوم إرهابي في مالي

المصدر: آ ف ب