تقدم سويدي فنلندي في مساعي الانضمام لـ «الناتو»

ستوكهولم (أ ف ب)

أعلنت تركيا أنّ السويد وفنلندا أحرزتا «تقدّماً» نحو انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، وفقاً لبيان مشترك بعد اجتماعٍ في ستوكهولم أمس الأول.

ورحّبت الدول الثلاث في بيان بـ «تكثيف التعاون، وبالتقدّم الذي أحرزته فنلندا والسويد في إطار احترام المذكّرة» الموقّعة على هامش قمة مدريد في يونيو.

وقال مسؤول سويدي عبر «تويتر» بعد الاجتماع الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في بداية الشهر، إنّ «السويد احترمت إلى حدّ كبير المذكّرة الثلاثية وتحرز (تقدماً) نحو الانضمام إلى الناتو». وتخلّت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وسارعتا للتقدّم لعضوية الأطلسي في مايو الماضي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصادقت جميع الدول الأعضاء في الحلف باستثناء المجر وتركيا على انضمام البلدين، ويحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى موافقة بالإجماع.

وتتّهم تركيا، خصوصاً، السويد وفنلندا بالتساهل مع «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، وحلفائه على غرار وحدات حماية الشعب الكردية.